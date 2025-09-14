Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'ya 5-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.
Giriş: 14.09.2025 - 20:49 Güncelleme: 14.09.2025 - 20:49
İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 51 kiloda temsil eden Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı.
Milli boksör, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu.
