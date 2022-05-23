Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedefini altın madalya olarak belirledi.

Fenerbahçeli boksör, Ülker Stadı'nda düzenlenen medya gününde Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun açıklamaları:

"ÇOK GURURLUYUZ"

"Önemli bir galibiyet aldık, kendi evimizde Dünya Şampiyonu olduk. Bütün sıkletlerde altın madalya hedefimiz vardı. Aslında stresli bir süreçte ev sahibiyiz, beklenti büyük ve ciddi bir organizasyon… Çok şükür altın madalyayla ayrılıyoruz. Burada aldığımız madalya doğrudan Paris Olimpiyatlarını ilgilendiriyor, bunun için de çok gururluyuz. Artık daha motiveyiz ve daha çok çalışıp çok daha önemli başarılar elde etmek istiyoruz. Takımım adına da çok mutluyum. Onların da başarılı olması, bu kadar çok altın madalya çıkarıyor olmamız beni daha da motive ve mutlu etti. Umarım daha büyükleri de gelecek."

"FENERBAHÇE HER ZAMAN BİZİMLE"

"Olimpiyat öncesi ve sonrasında boksa olan ilgi daha da arttı. Gelen başarılar da bence bunun bir kanıtı… Ortada somut bir başarı var. Tabi ki burada Fenerbahçe ve yönetimimiz her zaman bizimle birlikteydiler. Motivasyon olarak bizi çok yüksek seviyede tuttular, gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Ali Koç’a çok teşekkür ediyorum, her zaman bir telefon kadar yakın oldu. Bu konuda da kendimi çok güvende hissediyorum. Sponsorumuz Tüpraş Olimpik branşlarda hem maddi hem manevi olarak bizi destekliyor. Bu da çok önemli bir katkı sporcunun motivasyonu açısından… O yüzden böyle büyük bir ailede olduğum için de çok mutluyum."

"HOCAMIN EMEĞİ BÜYÜK"

"Antrenörüm Nazım Yiğit’le yaklaşık 13 yıldır birlikteyiz, bu turnuvada da yılların birikimi ve emeği ile Dünya şampiyonu olduk. Çocuk yaşta onunla berber bu spora başladım, şimdi onunla birlikte Dünya şampiyonu olduğum için daha da mutluyum. Beraber Fenerbahçe ailesindeyiz, onun emeği asla yadsınamaz. Ne yapsam hep bir fazlası gerekiyor onun için, bu da beni hep daha iyiye götürüyor. Ona da çok teşekkür ediyorum, inşallah daha büyük başarılarda da beraber olmaya devam edeceğiz."

"SIRADA OLİMPİYAT VAR"

"Kariyerimde eksik olan 2 madalya vardı. Biri dünya diğeri de Olimpiyat şampiyonluğu… Dünya şampiyonluğuna ulaştık şimdi uzun vadeli hedefimiz tabi ki olimpiyat şampiyonluğu ama 1 ay sonra Akdeniz Oyunları var. Sonrasında hemen bir Avrupa şampiyonası var. Bu ikisinde de altın madalya alarak puan tablosunda da kendimizi üst sıralarda tutmak istiyoruz. Çünkü doğrudan Paris Olimpiyatlarını etkileyen bir puan sistemimiz var. Burada aldığımız altın madalyayla da Paris göründü. Göründü ama biz orada da altın madalya kazanmak istiyoruz. Paris’in de altın olmasını istiyoruz."

"YİNE FİNALDE KAYBETMEKTEN ÜRKTÜM"

"Maçın bitişiyle sanırım yılların birikimi duygu dolu anlar yaşadım. Daha önce bir Dünya Şampiyonası'nda finalde kaybetmiştim. Ardından olimpiyatlarda finalde kaybettim. Yeniden aynı şeyi yaşamaktan dolayı biraz ürküyordum aslında… Gerçekten şampiyon olmayı çok istiyordum. Çünkü arkamda beni destekleyen ve bu madalyayı boynuma taktığımı görmek isteyen, hak eden çok fazla insan var. Ayrıca Dünya Şampiyonası'ndan 3 hafta önce de ne yazık ki Kovid-19 geçirdim. Fiziksel ve zihinsel olarak gerçekten beni çok zorladı. Takım arkadaşlarımın ve antrenörlerimin desteği çok önemliydi. Çok iyi çalıştığım bir süreç ama 3 hafta kala hastalanmam beni çok yıprattı. Üstüne böyle bir şampiyonluk gelmesi beni çok duygulandırdı."