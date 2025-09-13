Habertürk
        Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde! - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde!

        Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 21:39 Güncelleme: 13.09.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse Naz Çakıroğlu finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

        Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Buse Naz, yarı finalde Özbekistan'dan Feruza Kazakova ile karşı karşıya geldi.

        Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz, adını finale yazdırdı.

        Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın, 2 gümüş madalyası olan Buse Naz, 4. kez dünya finali oynama şansı elde etti.

        Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

        Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltti.

        REKLAM

        BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: GÜMÜŞTEN SIKILDIM

        Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu yarın da kazanarak altın madalya almak istediğini söyledi.

        Artık her sıklette zor maçlar olduğunu vurgulayan Buse Naz, "Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak dönmek istiyoruz." dedi.

        Büyük organizasyonlarda 10. kez final oynayacağının hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın alacağım ve güzel bir şekilde şampiyonayı tamamlayacağız." diye konuştu.

