Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

2023'te nikâh masasına oturan Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebekleri dünyaya geldi.

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İlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çiftin kızı oldu.

Buse Arslan ile Çağrı Şensoy, kızlarına Yaz ismini verdi. Hastane odasındaki pembe balonlarla süsleyen Arslan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.