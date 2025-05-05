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        Haberler Magazin Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebeği dünyaya geldi

        Oyuncu Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un, Yaz adını verdikleri kızları dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 09:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:03
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        Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi
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        2023'te nikâh masasına oturan Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebekleri dünyaya geldi.

        İlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çiftin kızı oldu.

        Buse Arslan ile Çağrı Şensoy, kızlarına Yaz ismini verdi. Hastane odasındaki pembe balonlarla süsleyen Arslan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Buse Arslan
        #Çağrı Şensoy

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