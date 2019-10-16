Burun kanaması türleri nelerdir ve neden olur?

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burun kanaması özellikle çocuklarda ve gençlerde sıklıkla görülebilen bir rahatsızlıktır. Belli yaşlardan sonra da görülebilmektedir. Bu tarz burun kanamaları daha tehlikelidir.
Burun kanaması genelde burnun içerisinde bulunan kılcal damarların tahrip olması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Burnun içinde bulunan burun etleri üzerinde çok fazla kılcal damar vardır.
Bu damarlar burnun karıştırılması, yabancı bir cisim kaçması, aşırı sıcak ve nemli havalar ve bir travma sonucunda şişer, yırtılır ve burnun kanamasına sebep olur.
Burun kanamaları uzun süreli olursa ve sık tekrar edilirse mutlaka ciddiye alınmalıdır. Burun kanamalarını durdurmak için burnun içine tampon yapılır, baş öne eğilir, soğuk su ile kompres uygulanması ve burnun sıkılması kanın durmasına etken olacaktır.
Burun Kanamasının Türleri Nelerdir?
Burun kanaması türleri; arka burun kanaması ve ön burun kanaması olarak iki şekilde görülür.
Ön Burun Kanaması:
Ön burun kanaması genellikle çocuklar ve gençlerde ortaya çıkabilen bir kanama şeklidir. Kısa süreli ve çabuk iyileşir. Ön burun kanaması burnun içerisinde bulunan kılcal damarların yırtılması sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Ön burun kanaması, çocuklarda sık burun karıştırması, yabancı cisim sokulması, sıcak hava ve nemli hava nedeniyle oluşmaktadır. Ön burun kanaması kendi kendine müdahale ile geçebilmektedir.
Arka Burun Kanaması:
Arka burun kanaması genellikle yaş olarak ileri seviyelerde, hipertansiyon ve damar sertliği yaşayan kişilerde görülmektedir. Arka burun kanamasında burnun arka üst kısmında kanama başlayarak ağız, geniz ve burunda devam eder.
Ayrıca; uzun süren ve aralıklarla devam eden bir kanamaya neden olmaktadır. Tehlike oluşturabilecek bir durumdur. Acilen bir Kulak Burun Boğaz hekimine müracaat etmeye gerek vardır.
Burun kanamaları önemsenmek zorundadır. Çünkü bazı belirtilerin nedeniyle ortaya çıkması kötü sonuçlara kadar götürebilmektedir.
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