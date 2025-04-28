Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü uygulandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavda başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Bu sebeple söz konusu sınava katılım sağlayan öğrenciler, tahmini puan hesaplaması yapmak için 2025 İOKBS soruları ve cevap anahtarı için bekleyişe geçti. İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı MEB tarafından yapılacak açıklama sonrası erişime açılacak. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?