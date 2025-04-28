Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları 2025 PDF: MEB İOKBS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, yanıtladıkları soruların doğru cevaplarını öğrenmek ve tahmini puan hesaplaması yapmak için soru kitapçığı ve cevap anahtarı için bekleyişe geçti. İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) online sistemi ODSGM üzerinden yayımlanacak. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı...
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Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü uygulandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavda başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Bu sebeple söz konusu sınava katılım sağlayan öğrenciler, tahmini puan hesaplaması yapmak için 2025 İOKBS soruları ve cevap anahtarı için bekleyişe geçti. İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı MEB tarafından yapılacak açıklama sonrası erişime açılacak. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
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BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirildi.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika sınav süresi verildi.
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BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden yayımlanacak.
İOKBS soruları ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.
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2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.
Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.
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İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
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