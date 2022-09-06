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İOKBS soruları ve cevapları 2022: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman ve hangi tarihte açıklanır?

İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavının tamamlanması için geri sayım sona erdi. Binlerce 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencisi İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevaplarının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

06.09.2022 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 4 Eylül Pazar günü saat 10.00 itibarıyla başlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sona erdi. Sınavın tamamlanmasıyla bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı gündeme geldi. Geçtiğimiz sene 5 Eylül tarihinde düzenlenen bursluluk sınavının soruları ve cevapları 8 Eylül'de ilan edilmişti. Peki, bursluluk sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanır? İşte merak edilen güncel bilgiler...

  • BURSLULUK SINAVI SONA ERDİ!

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlendi. 120 dakika süren  sınav 12:00'da sona erdi.

  • BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Geçtiğimiz senelerde sınavın tamamlanmasının ardından aynı hafta içinde açıklanan cevap anahtarının bu yıl da 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

  • BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

  • İOKBS SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

    Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

    İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

    ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

    Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

    Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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