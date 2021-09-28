Bursluluk yani İOKBS sınav sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Bursluluk sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. MEB Bursluluk sınavı için öğrenciler Haziran ayı başında ter dökmüştü.İOKBS bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri girdi. İşte 2021 İOKBS Bursluluk sınavına dair detaylar...
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI (İOKBS)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS Bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
BURSLULUK SINAV SONUCUNU SORGULA
BURSLULUK BAŞLANGICI
Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.
BURSLULUĞUN DEVAMI/SONA ERMESİ
Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.
İOKBS NEDİR?
Öğrencilerin zihninde kendisinde yer bulan soru işaretlerinden biri İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konusu olmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak meraklarını gidermek amacı doğrultusunda araştırma içinde olan insanların sayısı oldukça yüksek durumdadır. Bu bağlamda İOKBS nedir sorusunun cevabı oldukça büyük bir öneme sahip durumdadır.
İOKBS ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci sınıflarında eğitim gören, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların eğitim görmekte olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek amacı doğrultusunda girmiş oldukları bir sınavdır. Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girebilmek için ilgili öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanmaktadır.
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