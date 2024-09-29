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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bursaspor yine taraftar rekorunu kırdı - Futbol Haberleri

        Bursaspor yine taraftar rekorunu kırdı

        Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında Muşspor ile sahasında oynadığı maçı 43 bin 160 taraftar izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:26
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        Bursaspor yine taraftar rekoru kırdı!
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        Nesine 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında Bursaspor'un evinde Muşspor ile oynadığı maçı 43 bin 160 taraftar izledi.

        Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Yeşil-beyazlı yönetim, ligin ilk iç saha maçında olduğu gibi yine taraftarına maça gelmeleri yönünde destek çağrısında bulundu.

        Çağrıya karşılık veren Bursaspor taraftarı, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Muşspor'u ağırladıkları maçta tribünleri doldurmayı başardı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlıların Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşmayı 43 bin 160 taraftar izledi.

        Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

        Bursaspor bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve averajla ikinci sıraya geriledi.

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