Ehliyetsiz ve alkollü sürücü uygulama noktasından kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda trafik uygulaması yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz sürücü Ömer K'nin 3,5 promil alkollü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan sürücüye, "dur ihtarına uymamak", "kırmızı ışıkta geçmek", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 90 bin lira para cezası uygulandı.
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