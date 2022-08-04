Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İHA

Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

Kaza, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Acemler'den Osmangazi istikametine seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 16 NK 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün 1.53 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.