        Bursa merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama

        Bursa merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama

        Bursa merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapan 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 01:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 01:52
        Siber dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama
        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler ile şirketlere yönelik Bursa merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi.

        16 İLDE 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        ŞÜPHELİLERDEN 18'İ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Bursa
        #haberler
        #Son dakika haberler
