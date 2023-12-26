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        Haberler Yaşam Bursa İlçeleri: Bursa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Bursa ilçeleri: Bursa ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Osmanlı Devletinin ilk başkenti olan Bursa, doğal ve tarihi güzellikleriyle de adından söz ettiren bir ilimizdir. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'nin 4. büyük şehri olan Bursa ilimiz Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Bursa ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:22
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        Bursa ilçeleri
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        Sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezi olan Bursa, hem tarihi kalıntıları hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir şehirdir. Özellikle son yıllarda öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği şehirlerin başında gelmektedir. Bursa'da şimdilik bilinen en eski arkeolojik kalıntılar bulunmaktadır. Bulunan arkeolojik buluntu yerlerinin en eski tabakaları yaklaşık 7 bin yıllıktır. Bu kalıntıların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihi eserler de şehirde yer almaktadır. Köklü tarihiyle ilgi çeken şehrin güncel nüfusu Tüik tarafından 3.194.720 olarak açıklanmıştır. Bursa ilimizin 5’i merkez ilçe olmak üzere 17 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Bursa’nın ilçeleri:

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        Merkez İlçeler:

        • Gürsu
        • Kestel
        • Nilüfer
        • Osmangazi
        • Yıldırım

        Diğer İlçeler:

        • Büyükorhan
        • Gemlik
        • Harmancık
        • İnegöl
        • İznik
        • Karacabey
        • Keles
        • Mudanya
        • Mustafakemalpaşa
        • Orhaneli
        • Orhangazi
        • Yenişehir

        Bursa'nın İlçeleri

        Bursa hem sanayi bölgesinin bulunması hem de adı duyulmuş üniversitelere sahip olması nedeniyle özellikle öğrenciler ve iş imkânlarından faydalanmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Bursa ilimizin 5 merkez ilçesi ve 12 ilçesi bulunmaktadır. Toplam olarak 17 ilçeye sahip olan şehrin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Osmangazi ilçesidir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Harmancık ilçesidir. Bursa ilimizin ilçeleri şunlardır: Gürsu, Kestel, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir.

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        Bursa Merkez İlçeleri

        Marmara Bölgesi’nin önemli kentlerinden biri olan Bursa, gezilecek yerleri, doğal ve tarihi güzellikleriyle bizi bambaşka bir atmosferden selamlıyor. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra yapılan yatırımlarla önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. Osmanlı’nın altı sultanının kabrinin bulunduğu şehir, Osmanlı dönemine ait eserleriyle de adından söz ettirmektedir. Kent merkezinde pek çok külliye ve türbe bulunmaktadır. Bu külliyelerde Osmanlı’nın ilk hastanesi bulunmaktadır. Kentte yer alan camiler ise İslam dünyasında kutsal olarak kabul edilmektedir.

        1987 yılında çıkarılan 3391 sayılı kanun ile büyükşehir unvanı kazanmıştır. Başlangıçta üç ilçe (Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarına dâhil edilmiştir. Günümüzde ise Bursa ilimizin toplam 17 ilçesi bulunmaktadır. 17 ilçesine karşılık toplam 5 adet merkez ilçesi yer almaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

        • Gürsu
        • Kestel
        • Nilüfer
        • Osmangazi
        • Yıldırım

        Bursa İlçeler Haritası

        Bursa ilimiz yeşiliyle adından söz ettiren bir şehrimizdir. Şehrin her köşesinden tarihi bir yapı ya da kalıntı ziyaretçilerini karşılamaktadır. Bursa şehrinin kurucusu ise Prısias olarak bilinir ve adı da bu sebeple Prusa olarak geçerdi. Zaman içerisinde değişim yaşayan isim günümüzde Bursa ismini almıştır. Bursa ilimizin ilçeleri hakkında görsel destek olarak haritadan faydalanabilirsiniz. Böylelikle ilçelerin konumları ve yüz ölçümleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bursa ilimizin ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü aşağıdaki haritada yer almaktadır:

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        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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