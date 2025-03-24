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        Haberler Gündem Güncel Bursa haberleri: Oyuncak scooter ile araca vurdu! Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Oyuncak scooter ile araca vurdu! Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!

        Trafikte meydana gelen tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Bursa'da yaşanan olayda bir kadın sürücü, başka bir kadın sürücünün otomobiline oyuncak scooter ile saldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:54
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        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
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        Bursa'da cipiyle yoğun trafikte şerit değiştirmek isteyen sürücü, kendisini uyaran başka bir kadın sürücünün otomobiline oyuncak scooter ile saldırdı.

        DHA'nın haberine göre o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı.

        Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürüsünü uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak scooter ile vurdu.

        O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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