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BURSA DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Bursa fay hattı nereden, hangi semtler üzerinden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi? İşte Bursa'da bulunan 7 aktif fay hattı

Uzmanlar uyardı: Bursa'da 7 aktif fay bulunuyor! İşte Bursa deprem risk haritası

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından diğer ilerin deprem riskleri araştırılmaya başlandı. Beklenen büyük İstanbul depremi yeniden gündeme gelirken uzmanlar Bursa'da bulunan 7 aktif fay hattına dikkat çekti. Bursa fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler ve en riskli ilçeler ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bursa fay hattı nerelerden geçiyor? Bursa'daki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte 2023 Bursa fay hattı haritası…

Giriş: 26.02.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye akfit fay hatlarının bulunduğu deprem bölgesinde yer alıyor ve bu nedenle sıklıkla depremler meydana geliyor. 1. derece deprem bölgesinde yer alan Bursa'da hangi ilçelerin riskli hangi bölgelerin daha az riskli olduğu Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) yenilenmiş diri fay hattı haritası ile belli oldu. Bursa'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'Bursa Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.

  • Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1’inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor.

  • AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

    Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

  • Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.

    Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır.

  • DEPREMLER BU HATLARDA BEKLENİYOR

    Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı’ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.

  • Bursa ve çevresi tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en önemlileri 28 Şubat 1855 (IX şiddetinde) Bursa-Kemalpaşa ve 44 gün sonra, 1855 11 Nisan günü (X şiddetinde) oluşan Bursa depremleridir.

  • BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;

    Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

    Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

    Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

    Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

    Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

    Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

    Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

  • BURSA'DA BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)

    Yıldırım merkez ve mahalleler

    Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

    Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı

    Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

    Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

    Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir

  • BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Büyükorhan

    Harmancık

    İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

    Keles

    DEPREM RİSK DURUMU SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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