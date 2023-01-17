Bursa'daki Teoman Özalp Parkı 3 ay kapalı olacak

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nce, Hamitler Teoman Özalp Parkı'nda iyileştirme çalışmaları doğrultusunda park içindeki yürüyüş yollarında bordür söküm çalışmasına başlandı.

İHA'nın haberine göre, çalışmanın sağlıklı ve etkin şekilde yürütülebilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hamitler Teoman Özalp Parkı, 17 Ocak-15 Nisan 2023 tarihlerinde kullanıma kapatıldı. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda park, vatandaşlarımızın kullanımına planlanan tarihten daha önce açılacak.