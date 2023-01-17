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Bursa'daki Hamitler Teoman Özalp Parkı 3 ay kullanıma kapalı olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmaları çerçevesinde Hamitler Teoman Özalp Parkı 17 Ocak-15 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanıma kapatıldı

Giriş: 17.01.2023 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'daki Teoman Özalp Parkı 3 ay kapalı olacak
İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nce, Hamitler Teoman Özalp Parkı'nda iyileştirme çalışmaları doğrultusunda park içindeki yürüyüş yollarında bordür söküm çalışmasına başlandı.

İHA'nın haberine göre, çalışmanın sağlıklı ve etkin şekilde yürütülebilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hamitler Teoman Özalp Parkı, 17 Ocak-15 Nisan 2023 tarihlerinde kullanıma kapatıldı. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda park, vatandaşlarımızın kullanımına planlanan tarihten daha önce açılacak.

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