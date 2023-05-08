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Patron cinayeti, 'Beni rahatsız ediyor' mesajı sonrası işlenmiş

Bursa'da geçtiğimiz hafta Kamil Öğütçü adlı kişinin öldürüldüğü olayda ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre hostes olarak çalıştığı servis aracının sahibi Öğütçü'nün evine giden A.Y.'nin arkadaşına "Bu adam beni rahatsız ediyor" diye mesaj attığı öğrenildi. Eve gelen A.Y.'nin arkadaşı Ali Dinç'in ise çıkan tartışma sonrası Öğütçü'ye kurşun yağdırdığı belirlendi

Giriş: 08.05.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'daki patron cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı! - En son haberler
Bursa'daki patron cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı!
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DHA

Bursa'da A.Y. (38), hostes olarak çalıştığı servis aracının sahibi Kamil Öğütçü'nün (50) evine gidip, yaşadığı tartışma sonrası konumunu gönderdiği erkek arkadaşı Ali Dinç'e (46), `Bu adam beni rahatsız ediyor´ mesajı ile şikayet etti.

DHA'da yer alan habere göre adrese gelen Ali Dinç´in tabancayla vurduğu evli ve 3 çocuk babası Öğütçü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen hafta Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi´nde meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan A.Y. ile birlikte evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, 'Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor' dedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçü´ye yanındaki tabancayla ateş etti. Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile A.Y. kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Kamil Öğütçü

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile A.Y.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Eşinden boşandığı öğrenilen A.Y. ise, "Patronum beni rahatsız edince Ali'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm" dedi.

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Ali Dinç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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