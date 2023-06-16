AA'nın haberine göre; Uğur Kaval idaresindeki kamyonet, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkisinde İlker Demirci'nin kullandığı servis aracına, ardından da Ali Özcan yönetimindeki çekiciye çarptı.

Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Albayrak, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Albayrak, Özcan ve Kaval, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.