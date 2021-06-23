Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçenin yazlık bölgelerinden Küçükkumla Mahallesi'nde, Kanal Boyu mevkisindeki evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş'e (55) sokakta tüfekle ateş edildi.

Güngörmüş'ün yere yığılmasının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Güngörmüş'ün cansız bedeni hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Güngörmüş ile aralarında önceden tartışma geçtiği öne sürülen ve komşusu olduğu öğrenilen Tuna T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.