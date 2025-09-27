Habertürk
        Bursa'da otomobilin park halindeki tankere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobilin park halindeki tankere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı'nda park halindeki tankere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı; itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:21 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:21
        Bursa'da kaza: Yaralılar var
        Bursa'da bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        İnegöl'den Eskişehir istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki M.G. (52) idaresindeki 35 CKF 086 plakalı tankere arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçtaki H.Y, F.Y, M.Y. ve A.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

        Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

        #Bursa kaza
        #haberler
