        Bursa'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 5 yaralı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı

        Giriş: 12.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:13
        Kemalettin T. (54) idaresindeki otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cevdet D. (57) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Zahide T. (50), Nurcan D. ve 8 yaşındaki B.B.K. hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

