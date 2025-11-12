Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 5 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı
Kemalettin T. (54) idaresindeki otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cevdet D. (57) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Zahide T. (50), Nurcan D. ve 8 yaşındaki B.B.K. hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: AA