AA

Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR VAR AA'nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre, sürücü ile iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum." ifadesini kullandı.