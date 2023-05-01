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Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'den Ankara'ya giden öğrencileri taşıyan tur otobüsü, Bursa'da bariyere çarparak devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Giriş: 01.05.2023 - 02:02 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AA

Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR VAR

AA'nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre, sürücü ile iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum." ifadesini kullandı.

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