Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da köylülerin su eylemi! | Son dakika haberleri

        Bursa'da köylülerin su eylemi! Muhtar: Köyümüzün suyunu fabrikaya verdiler

        Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan Kestel ilçesine bağlı Gözede köyü sakinleri, kendi suları kesilince, başka kaynaklara aktarıldığını iddia ettikleri su borularını kesti. Jandarma ve savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Eylem yapan köylüler adına konuşan muhtar Halit Karataş, "Ben köyün muhtarı olarak vatandaşımın sesini duyurmak için buradayım. Bizi 15 gündür oyalıyorlar. Köyümüzün suyunu fabrikaya verdiler. Bu işin çözülecek bir tarafı kalmadı. Yetkililer bu duruma bir an önce çözüm bulsun. Bize verdikleri içme suyu yüzünden tüm köy sıkıntı yaşıyor. İçme suyumuzu dereden temin ediyorlar. Suyumuzun yetersiz olduğu için mahsulümüzü toplayamadık. mahsullerimiz kurudu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Gözede köyü sakinleri, kendi suları kesilince, başka kaynaklara aktarıldığını iddia ettikleri su borularını kesti. Mahsullerin tarlada kuruduğunu söyleyen köy sakinleri, eylem yaparak, sularını geri istedi.

        • 2

          2016 yılında Gözede mevkisinde kurulan su fabrikasının iddiaya göre, köy sakinleri ile anlaşma yaparak suyu kendi bünyesine aldı. Yine iddiaya göre, Gözede köyüne baraj yapılması ve sonrasında barajdan köy sakinlerine su verileceği söylendi. İHA'nın haberine göre, fabrika 2016 yılında faaliyete geçerken, köy sakinlerine yapılan baraj dolmadı. Mahsulleri susuzluktan kuruyan köy sakinleri, eylem yaparak protesto etti.

        • 3

          Köy Muhtarı Halit Karataş, "Ben köyün muhtarı olarak vatandaşımın sesini duyurmak için buradayım. Bizi 15 gündür oyalıyorlar. Köyümüzün suyunu fabrikaya verdiler. Bu işin çözülecek bir tarafı kalmadı. Yetkililer bu duruma bir önce çözüm bulsun. Bize verdikleri içme suyu yüzünden tüm köy sıkıntı yaşıyor. İçme suyumuzu dereden temin ediyorlar. Suyumuzun yetersiz olduğu için mahsulümüzü toplayamadık. mahsullerimiz kurudu" dedi.

        • 4

          Köy sakini Nurdan Uludağ, "Biz köy halkı olarak muhtarımızın sonuna kadar arkasındayız. Buraya suyumuzu korumak için geldik. Suyumuzu hiçbir yere vermek istemiyoruz. Biz deremizin suyunu değil kendi suyumuzu istiyoruz. Hiç kimseden korkumuz yok""diye konuştu.

        • 5

          Tarla sahibi olan ve mahsulleri kuruyan Cengiz Sersevir ise, "Yetkililer köyümüze 2016 yılında geldi. Bir fabrika için köyümüzün sulama suyunu aldılar. Bize başka bir su kaynağı yapılacağını söylediler. 2016 yılında önce barajımızın yapımının tamamlanıp suyumuzu vereceklerini söylediler. Sonra fabrikayı açıp suyumuza el koydular. Barajımız bitene kadar taşıma suyuyla idare ettik. Yapılan barajın suyunun yeterli olmayacağını baştan anlamıştık. Barajın yapımı bittikten sonra oradan da su çekilmeye başlandı. Barajda da su kalmadı. 20 gündür yaşanan su sıkıntısından dolayı bizim içme suyumuza el konuldu" dedi.

        • 6

          Tarlasında şeftali yetiştiren Eren Ertuş ise, "Geçimimizi tarım ile sağlıyorum. Kurulan fabrika suyumuzu aldığı için tarladaki ürünlerimizi sulayamıyoruz. Mahsullerimiz olgunlaşmadığı için satamıyoruz. Gün geçtikçe zarara uğruyoruz. Her zaman bizim suyumuzdan yararlanıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

        • 7

          Köy sakini Tahir Yılmaz ise, "6 kişi bu bahçeden geçiniyoruz. Benim de ailem var. Suyumuz kullanıldığı için geçinemiyorum. Benim mahsulüm kurumuş durumda. Sadece bu yılın değil gelecek sene için ürün verecek ağaçlarım da kurumuş durumda. Benim zararımı kim karşılayacak. Köyümüzde 500 kişi yaşıyor. 500 bireyin geçim kayağını tüketmiş durumdalar. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

        • 8

          Köy sakinleri, su deposunun bulunduğu bölgeye giderek eylem yaptı. Eylemin ardından fabrikaya su götüren borular kesildi. Jandarma ve savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Köyün su sorununun çözümü için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in devreye gireceği öğrenildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Habertürk Anasayfa