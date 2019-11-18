Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde Bursa Osmangazi'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 18 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 KASIM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.18 02:23:31 40.2045 29.0583 8.1 -.- 3.2 3.0 OSMANGAZI (BURSA) İlksel 2019.11.18 00:44:16 38.4840 27.7665 16.7 -.- 0.8 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel 2019.11.17 23:39:06 38.6133 40.2370 14.0 -.- 2.1 -.- YATANSOGUT-GENC (BINGOL) İlksel 2019.11.17 22:53:37 36.4648 28.7118 2.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.17 21:57:18 39.2095 33.8450 5.0 -.- 3.0 2.8 TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR) REVIZE02 2019.11.17 20:48:00 39.3640 33.1388 5.1 -.- 1.6 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel 2019.11.17 20:42:19 39.5067 35.5072 16.5 -.- 1.2 -.- ALEMBEY-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel 2019.11.17 20:14:22 37.0953 23.1023 13.5 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.11.17 19:28:38 41.6762 32.6835 2.6 -.- 2.3 -.- KUMACORAK-(BARTIN) İlksel 2019.11.17 14:46:19 36.4687 28.6710 1.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.17 13:41:38 36.4430 28.6452 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.17 13:11:16 38.2462 40.9975 6.3 -.- 2.2 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.11.17 11:39:57 37.0178 28.0107 0.0 -.- 1.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.11.17 11:25:07 36.4690 28.6912 5.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.17 11:21:38 38.8633 27.0108 2.8 -.- 2.5 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2019.11.17 10:20:59 36.4938 28.6643 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ REVIZE01 2019.11.17 09:49:43 37.4448 35.8878 5.0 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.17 08:09:35 38.6513 42.4795 5.5 -.- 2.1 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel 2019.11.17 07:24:05 35.5077 26.1010 6.5 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.17 07:17:14 36.4685 28.7332 7.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.17 01:56:37 38.8162 26.1067 3.8 -.- 2.0 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.17 01:45:08 37.8650 36.2722 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2019.11.17 01:43:06 37.8643 36.2513 8.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel