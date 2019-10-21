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Bursa'da köpeği yanarak ölen kadın, sinir krizi geçirdi

Bursa'da elektrikler kesildiği için mum yakan Sima Ç. mumu elinden düşürünce evinde yangın çıktı. Çıkan yangında Sima Ç. evden çıkmayı başarırken köpeği ise içeride yanarak can verdi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç sinir krizi geçirdi

21.10.2019 - 06:24 | Güncelleme: İHAGündem
bursada yangın

Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Selimiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre elektriklerin kesildiğini fark eden Sima Ç.(38) evi aydınlatmak için mum yaktı. Mumun genç kızın elinden düşmesi ile birlikte evde bulunan eşyalar yanmaya başladı.

Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ev sahibi Sima Ç.'nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı.

İHA'nın haberine göre; köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

 

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