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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

        Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin taksiye çarpması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 02:59 Güncelleme: 04.05.2025 - 03:00
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        Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 7 yaralı
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        Bursa'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin taksiye çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şengül Yılmaz yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca'nın kullandığı taksiye çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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