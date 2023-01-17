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Bursa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikası işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Giriş: 17.01.2023 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 6 yaralı
Bursa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 6 yaralı
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DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapan Rusya uyruklu Adilek Amirkhaanov (52) yönetimindeki TIR'a, ara sokaktan çıkış yapan, mobilya fabrikası işçilerinin taşındığı Ahmet Durmuş (53) yönetimindeki servis minibüsü çarptı.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Seyful İbrahim (26), Eren Aksoy (33), Hasan Sarıbaş (27) ve İsmail Kasım (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Ahmet Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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