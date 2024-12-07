Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 20 yaralı
Bursa'da servis minibüsü ile çarpışan servis midibüsü devrildi. İşçileri taşıyan iki servis aracında 1'i ağır 20 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 işçi servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.
Orhangazi-Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Memduh K. (55) idaresindeki servis midibüsü ile Hüseyin S. (53) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı. AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
1'İ AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesinde, 6'sı ise Gemlik Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralılardan midibüs şoförü Memduh K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı Orhangazi-Bursa karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.