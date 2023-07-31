Bursa'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Bursa İnegöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy yolunda, Ferdi Yılmaz (42) idaresindeki hafif ticari araç ile Sefa İlarslan (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Emre Bayram, Berat Yılmaz, Yaren Yılmaz, Muhammed Ali Karaca, Halil İbrahim Karaca ve Ferdi Yılmaz yaralandı.
AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.