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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

        Bursa İnegöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 03:39
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        Bursa'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ortaköy yolunda, Ferdi Yılmaz (42) idaresindeki hafif ticari araç ile Sefa İlarslan (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Emre Bayram, Berat Yılmaz, Yaren Yılmaz, Muhammed Ali Karaca, Halil İbrahim Karaca ve Ferdi Yılmaz yaralandı.

        AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #İnegöl
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