Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da göçmen taşımacılığı yapan insan kaçakçısı yakalandı

        Bursa'da göçmen taşımacılığı yapan insan kaçakçısı yakalandı

        Bursa'da, 6 yabancı uyruklu kişiyi araçla İzmir'den İstanbul'a götüren şüpheli gişelerde yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 00:47 Güncelleme: 09.10.2025 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmen taşımacılığı yapan insan kaçakçısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmir'den İstanbul'a yabancı uyruklu kişilerin ücret karşılığında araçla taşındığı tespit edildi.

        Söz konusu araç, ekipler tarafından İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde durduruldu.

        Yabancı uyruklu sürücü M.S. yakalanırken, araçta sürücü dışında 6 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu tespit edildi.

        Yapılan kimlik tespitinde, yabancı uyrukluların Şanlıurfa'ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerine sahip oldukları, ancak seyahat izin belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı.

        REKLAM

        Organizatör olduğu değerlendirilen sürücü M.S.'nin İstanbul'a kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin bulunduğu, herhangi bir suç kaydının olmadığı ve kullandığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

        Yapılan sorgulamada yabancı uyruklu kişilerin, İzmir'den İstanbul'a gitmek için sürücüye 15 bin lira ücret ödediklerini beyan etmeleri üzerine organizatör hakkında tahkikat başlatıldı.

        Suçta kullanılan araç da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince "korsan taşımacılık" işlemine istinaden yediemin otoparkına çekildi.

        Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa