Alınan bilgiye göre, otomobiliyle ilçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nden Orhangazi istikametine seyreden Murat Güngör (51), mahalle çıkışında direksiyon başında fenalaştı.
Bu nedenle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durabildi.
Otomobilde bulunan Güngör'ün ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör'ü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Güngör buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.