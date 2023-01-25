Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği patlama ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.