Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doğalgaz sıkışmasından meydana geldiği belirtilen patlama sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.
PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI
Evde gaz kokusu hisseden Burcu A. (32), dışarı çıktıktan kısa süre sonra evin mutfak bölümünde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.
BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği patlama ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.