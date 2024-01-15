Bursa'da ahırda feci yangın: 10 büyükbaş öldü
Bursa'da ahırın samanlık kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen feci yangında 10 büyükbaş hayvan öldü
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan öldü.
İlçeye bağlı İnkaya Mahallesi'nde Mustafa Güney'e (60) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
TÜM BİNAYI SARDIFotoğraf: AA
Ahırın üst kısmındaki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
10 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜFotoğraf: AA
Ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan öldü.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.