Bursa'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

REKLAM advertisement1

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Binayı saran duman sebebiyle 3 ve 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Yangının çıkış sebebi sebebini belirlemek için çalışma başlattı.