Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'da 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 65 suç kaydı ve kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 01:44 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında "taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan E.A'yı (54) Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde yakaladı.

        AA'nın haberine göre; hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün, dolandırıcılık suçundan 12, çeşitli hırsızlık suçlarından 51, güveni kötüye kullanma suçundan da 2 ayrı dosya olmak üzere 65 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
        Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Blinken'den Çin'e "ABD seçimlerine müdahale" uyarısı
        Blinken'den Çin'e "ABD seçimlerine müdahale" uyarısı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Habertürk Anasayfa