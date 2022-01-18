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Burdur ve Uşak'ta okullar tatil oldu mu? 19 Ocak 2022 yarın Burdur'da ve Uşak'ta okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Burdur ve Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 yarın Burdur'da ve Uşak'ta okul var mı?

Ülke genelinde soğuk ve karlı hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde eğitim öğretimin de aksamasına neden oluyor. Bu noktada, Burdur ve Uşak'ta yaşayan öğrencilerde illerinde herhangi bir kar tatili olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 19 Ocak 2022 yarın Burdur ve Uşak'ta okullar tatil oldu mu? Burdur'da ve Uşak'ta kar tatili var mı? Detaylar haberimizde.

18.01.2022 - 21:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatı etkilerken eğitim öğretimde de olumsuzluğa neden oluyor. Öyle ki, birçok şehirde okullar kar tatili arası veriliyor. Burdur ve Uşak'ta okullar tatil mi sorusu da, burada yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Burdur ve Uşak'ta yarın okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 19 Ocak 2022 yarın Burdur'da ve Uşak'ta tatil edildi mi konusuyla ilgili gelişmeler...

  • UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? (19 OCAK)

    Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle daha ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

  • BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ? (19 OCAK)

    Burdur’da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

    Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara vermesine karar verdi. Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre 19.01.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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