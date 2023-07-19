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        Haberler Gündem Burdur'da kayıp olarak aranan genç sulama kanalında ölü bulundu

        Burdur'da kayıp olarak aranan genç sulama kanalında ölü bulundu

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde kayıp olarak aranan 28 yaşındaki genç, sulama kanalında ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 20:50
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        Kayıp olarak aranan genç sulama kanalında ölü bulundu
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        Ulucami Mahallesi'nde oturan Fatih Kara, 17 Temmuz'da evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Merkez Cami Mahallesi Aşağı Köy mevkisindeki sulama kanalının kenarında Kara'nın cep telefonunu buldu.

        Sulama kanalında arama çalışması yapan Gölhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, Kara'nın cansız bedenine ulaştı.

        Savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi için Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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