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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı

        Burdur'da asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı

        Burdur Karamanlı'da içerisinde asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 06:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 06:12
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        Asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; İsmail Çolak (20) idaresindeki otomobil, Tefenni-Karamanlı karayolu Kılçan köyü kavşağı yakınında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Sağlık ekibi, otomobildeki Mustafa Akalın'ın (21) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Çolak ile Bedirhan Yıldız (23) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ DE KURTARILAMADI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otomobildeki gençlerin asker eğlencesinin ardından Tefenni ilçesindeki yemekten dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Burdur
        #haberler
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