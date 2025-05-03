Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişki bir keşfetme sanatıdır - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişki bir keşfetme sanatıdır - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu danışman Sinan Ergin'di...

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"İLİŞKİ ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ DEMEK"

Genç ve güzel bir kadın, bir sürü beğeni ve yorumlar alıyor. Sonrasında birisiyle ilişki yaşarken ufak bir tartışma yaşayınca aldığı yorumlar ve beğeniler geliyor ve mutsuzluk oluşmaya başlıyor. Yaşamın içerisinde bunu çok fark edemiyoruz. İlişki anlamını kaybetti, ilişki aslında anlam bütünlüğü demek. İki kişi kendi dünyaları içerisinde bir anlam yaparlar. Gençlerin şu an ilişkiyi anlamlandıracak vakitleri yok. Çünkü yaşam içerisinde anlam aramıyorlar. Vakit doldurmak ve keyif gibi görüyorlar, keyif bir anlam değildir. O yapı içerisinde ilerleyebilmeleri lazım. Biz yaşamda, ilişkide sıkıntı yaşıyoruz. İnsanların kendileriyle de ilişkileri yok. Kendileriyle kavga edip kendilerini beğenmiyorlar. Kendisinden mutsuz olan ve kendisiyle iyi bir ilişkisi olması beklenemez.

📺 Her Şey Dahil



🎙️ @sinanergins: "İlişkilerde tartışma yaşanırken herhalde alınan like ve yorumlar akıllarına geliyor. Gençlerin şu an ilişkiyi anlamlandıracak vakitleri yok. Çünkü yaşam içerisinde anlam aramıyorlar." pic.twitter.com/v05SpGYCuA — HT Spor (@HTSpor) May 3, 2025