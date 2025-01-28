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        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Empati eksikliği kötülükle nasıl ilişkilendirilir? - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Empati eksikliği kötülükle nasıl ilişkilendirilir?

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Burcu Çetinkaya ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:47
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        "Empati eksikliği kötülükle nasıl ilişkilendirilir?"
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        HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da dikkat çeken konular ve konuklarıyla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Burcu Çetinkaya ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dı...

        Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, ilham kaynağını ve sektöre nasıl başladığını anlattı.

        "3 SENEDE ŞAMPİYONADA YARIŞMAYA BAŞLADIM"

        İlk kez 12 yaşında bir yarış izlemiştim ve ondan çok etkilendim. Doğayı ve mücadeleyi seven biriyim, doğanın içindeki mücadeleden etkilendim. Uzun yıllar aşkımı uzaktan izlemek zorunda kaldım ve 24 yaşında ilk kez direksiyona geçtim. 3 sene içerisinde de Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmaya başladım. Son 20 yıl içerisinde bu turnuvada en çok yarışta yarışmış ve en yüksek sonucu elde etmiş kadın pilotum.

        "MICHELE MOUTON'DAN ÇOK ETKİLENDİM"

        Michele Mouton'dan çok etkilendim, 1980'li yıllarda çok inanılmaz zaferlere imza attı. 2007'de onunla tanışmamız oldu ve devam eden bir dostluğumuz var. Erkeklerin dünyasında bunun yapılabildiğinin bir kanıtı vardı. İmkansız görünen bir şeyi yapmış ve müthiş güçlü bir örnek vardı önümde, o da bana ekstra bir ilham verdi.

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        Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise 'Empati eksikliği kötülükle nasıl ilişkilendirilir?' sorusunu cevapladı.

        "YALNIZLIK EN BÜYÜK 3. TEHLİKE"

        B tipi kişilik dediğimiz (narsistlik, anti sosyal, borderline, histrionik vb.) kişiler, empati yoksunudurlar. Her olayı kendi çıkarına düşünürler ve kendi açılarından bakarlar. Bencil kişilerdir. Hep kendi penceresinden bakarlar ve bütünü görmezler. Bu çağda da ciddi bir şekilde bireysellik teşvik edildi ama bireysellik bencillik olarak algılandı. Bencillik öyle bir şey ki, insanı yalnız bırakıyor. Sosyal bir onay olmadığı zaman, beyindeki tehlike evreleri devreye giriyor. Bu sırada da kişi yalnız hissediyor ve stres artıyor. İngiltere'de ve Japonya'da yalnızlık bakanlık oldu. Birleşmiş Milletler gelecek için en büyük 3. tehlike olarak yalnızlığı görüyor. 2024'te TDK'nın seçilen kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu. Sosyal teması artmış gibi gözüküyoruz ama kalabalık içerisinde yalnızız.

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