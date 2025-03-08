Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: 2025'te burçları neler bekliyor? - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: 2025'te burçları neler bekliyor? - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu astrolog Hande Kazanova'ydı...

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"2025 YILI BİR BASAMAK YILI OLACAK"

Mart ayı 2025'in en zorlayıcı aylarından bir tanesi. Bana kalırsa 2025 yılı geçmişteki konu ve olayları kapatmak zorunda kalacağımız bir yıl. Önce tamamlanma olmadan bir sonraki aşamaya geçilemeyecek. Artık halının altına süpüremiyoruz, her şey ortada. Sırların ortaya çıkacağı ve hiçbir şeyin gizli kalmayacağı bir yıl olacak. Çok önemli gezegen değişimleri var. İnsanoğlunun eşikten atlayacağı bir basamak yılı olacak.

📺 Burcu Ürge İle Her Şey Dahil



🎙️ 2025 ve 2025 Mart ayında neler beklenildiğini astrolog @Hande_Kazanova anlattı. pic.twitter.com/iLzOsfaczD — HT Spor (@HTSpor) March 8, 2025

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