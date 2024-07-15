Burcu Özberk'ten bikinili poz
İspanya'da tatil yapan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayımladı
Giriş: 15.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:53
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Oyuncu Burcu Özberk, İspanya'da tatil yapıyor.
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Önceki gün Valencia'ya giden Burcu Özberk, sıcak havadan bunalınca kendini bir plaja attı.
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Şezlongta objektif karşısına geçen 34 yaşındaki oyuncu bikinili fotoğrafını paylaştı.
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Burcu Özberk'in son durağı ise Mallorca Adası oldu.
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