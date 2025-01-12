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        Haberler Dünya İsrail basını: İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına neredeyse varıldı | Dış Haberler

        İsrail basını: İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına neredeyse varıldı

        İsrail basınında, İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda neredeyse tam bir anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:26
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        İsrail ile Hamas anlaşacak mı?
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        Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldı.

        Hamas, İsrail veya arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve ABD henüz anlaşmaya varıldığını onaylayan resmi bir açıklama yapmadı.

        Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas'ın İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair garantiler istemesinde yattığı ileri sürüldü.

        İsrail kaynaklarına daha önce bildirdiğine göre Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp kendi çıkarlarına yönelik siyasi hedeflere ulaştıktan sonra Gazze'ye yönelik saldırılara devam etmesinden endişe ediyor.

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        Potansiyel anlaşmanın birinci ve ikinci aşamaları tam olarak henüz açıklanmasa da gazetenin kaynakları, ilk aşamanın insani nedenlerle yaşlı ve hastaların serbest bırakılmasını, ikinci aşamanın ise askeri personelin serbest bırakılmasını içerdiğini ileri sürüyor.

        Takas anlaşması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steven Witkoff'un cumartesi günü İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile görüştüğü aktarıldı.

        Witkoff, Netanyahu'ya yakında bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını belirtti.

        Habere göre, Trump’ın ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine atayacağını duyurduğu Steven Witkoff, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki asıl engelin "Hamas'ın 20 Ocak’ta Donald Trump yönetiminin göreve başlaması nedeniyle ABD’nin taahhütlerine şüpheyle yaklaşması” olduğuna işaret etti.

        İsrail devlet televizyonu KAN’ın adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırdığı cuma günkü haberinde, “Tel Aviv’in tüm esirlerin serbest bırakılmasına kadar sürecin devamlılığını sağlamak amacıyla, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ilk aşama uygulanırken ilerletmeyi kabul ettiği” belirtildi.

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        İsrail ile Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen esir takası ve ateşkes görüşmeleri, Netanyahu’nun dayattığı yeni koşullar nedeniyle daha önce defalarca kesintiye uğramıştı.

        Öte yandan İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor.

        İsrailli hükümet yetkilileri, Gazze'nin bazı bölgelerini işgal etme, tampon bölge oluşturma ve Gazze’de yeni yasa dışı yerleşimler kurulması yönünde açıklamalar yaparken, Hamas Gazze’de esir takası ve ateşkes anlaşmasını kabul etmek, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve saldırıların tamamen durdurulmasını istiyor.

        İsrail’de muhalefet ve esir yakınları ise Başbakan Netanyahu’yu ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasına engel olmakla suçluyor.

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        #israil
        #Hamas
        #gazze
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