"5. AY BİTTİ!"

Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen Kara, gönderisine "Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive' dedim. 5 ay bitti!" ifadelerini not düştü. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı.