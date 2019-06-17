Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sunucu Burcu Esmersoy, eşi Berk Suyabatmaz ile tatil sezonunu açtı. Tatil yapan çifte yakın dostları da eşlik etti. Berk Suyabatmaz, plaja inmeyip odada dinlenmeyi tercih etti.

Sabah erken saatlerde plaja inen Burcu Esmersoy, kendisini serin sulara bıraktı. Arkadaşıyla da fotoğraf çektiren 42 yaşındaki Esmersoy, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLEN ADAMI BENİM KOCAM"

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz sene mayıs ayında yaklaşık 1 yıl birlikte olduğu sevgilisi Berk Suyabatmaz ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Hello Dergisi'ne evliliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Sıcak bir yuva en çok hasretini çektiğim konuydu" diyen Esmersoy, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çok erken yaşta aile hayatını kaybetmiş biri olarak sıcak bir yuva en çok hasretini çektiğim konuydu. Şu an içinde bulunduğum evlilik benim için çok kıymetli. Bence dünyanın en güzel ve en içten gülen adamı benim kocam.



"KAHKAHAM, EŞİM, AİLEM..."

Esmersoy, geçtiğimiz ay Berk Suyabatmaz ile evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Esmersoy'un "Mutluluğum, huzurum, kahkaham, eşim, ailem, her şeyim..." notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni almıştı.