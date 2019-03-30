Kuruçeşme’deki bir mekanın açılışı önceki akşam gerçekleşti. Mekanın işletmecisi Ufuk Gündoğ, açılışta gazetecilere, “İstanbul’un kalbinin attığı Kuruçeşme’de yaza bomba gibi bir giriş yapacağız. Dört adet restoranımız ve gece kulübümüzle eğlencenin kalbi burada atacak” dedi.





Geceye katılanlar arasında Ali-Ayşegül Ünal, Betül Demir, Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz, Didem Soydan, Ekim Alptekin, Ekin Mert Daymaz, Eliz Sakuçoğlu, Hakan Sabancı, Mehmet Özer, Pascal Nouma, Özlem Yıldız, Tugay Gökova, Sinan Akıman gibi birçok ünlü sima vardı.Eliz Sakuçoğlu mekana sevgilisi Ekin Mert Duymaz ile ayrı ayrı katılırken mini kıyafeti ile dikkat çekti. İçeride eski sevgilisi Hakan Sabancı ile pişti olan Eliz Sakuçoğlu, çıkışta gazetecilerin pişti sorularına, "İçeride kendisi görmedim" diyerek arabasının yolunu tuttu.Ekin Mert Duymaz ise, "Ayrı arkadaşlarla geldik, ayrı arkadaşlarımızla çıktık. İlişkimiz gayet güzel gidiyor" dedi.Sanat camiasının mutlu çifti Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, uyumları ve şıklıkları ile dikkat çekti. Burcu Esmersoy, evliliklerinin çok iyi gittiğini fakat çok uzakta yaşadığını söyledi. Esmersoy, "İlişkimize nazar değmesin, şeytan kulağına kurşun. Gerçi işlerimizden dolayı da çok seyahat ediyoruz. Birbirimizi daha fazla özlüyoruz" şeklinde konuştu. Açılışta konuklar mekanın müzik direktörü de olan ünlü DJ Murat Uncuoğlu’nun muhteşem performansıyla geç saatlere kadar eğlendi. Oligark’ın içerisinde bulunan lokantanın şefi Umut Karakuş olacak.