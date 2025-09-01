Burcu Binici, canlı yayında bayıldı

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir canlı yayında fenalaşarak bayıldı ve sevenlerini korkuttu.

Oyuncu, yaşananların ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Binici, paylaşımında, "Herkese merhaba. Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda, merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram