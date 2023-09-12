Buray, Seferihisar'ın kurtuluşunu kutladı

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İzmir’in Seferihisar ilçesi, kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutladı. Seferihisarlılar, önce genç şarkıcı Zeynep İde’nin birbirinden parçalarına eşlik etti. İde’nin ardından sahneye çıkan Buray da dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını geceye özel seslendirdiği türkülerle yad eden Buray, İzmir Marşı’nı da söyledi.

Sahneye çıkarak Buray’a teşekkür eden ve çiçek takdim eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında, bu cennet vatan için verilen direnişi hatırlıyoruz” dedi. REKLAM

"ÇOK ŞANSLI BİR MİLLETİZ" Yetişkin, "Direnişler sonucu kazanılan başarıların, yalnızca daha fazla mücadele ederek muhafaza edileceğini, birbirimize hatırlatıyoruz. Çok şanslı bir milletiz. Tam 101 yıl önce, Mustafa Kemal Paşa ve Anadolu halkı emperyalistlere, ‘Sizin topunuz, tüfeğiniz, silahlarınız varsa, bizim de vatan, millet sevdamız var. Bu halk sizin sömürgeniz olarak yaşamayacak’ cümlesi ile son sözü söyledi" ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: İHA Özkan Uğur'a sahneden veda "Kısmetimin kapandığına inanıyorum"