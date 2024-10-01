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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Burak Yılmaz’ın Kayserispor karnesi - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Burak Yılmaz’ın Kayserispor karnesi

        Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Kayserispor'daki teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 22 maçta sadece 3 galibiyet elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:18
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        Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi
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        Süper Lig’de 7’nci haftanın kapanış maçında Kayserispor sahasında Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezonun 23'üncü haftasında Kayserispor'un başına geçen Burak Yılmaz yönetiminde sarı-kırmızılı ekip, 22 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Kayserispor, 9 kez ise sahadan mağlup ayrıldı.

        Bu periyotta 22 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 37 gol gördü.

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