        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Burak Yılmaz: Maçı ilk devrede koparabilirdik

        Burak Yılmaz: Maçı ilk devrede koparabilirdik

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 2-0 kazandıkları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından, "Maçı ilk devrede koparabilirdik" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 21:39 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:39
        "Maçı ilk devrede koparabilirdik"
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

        Yılmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "MAÇI İLK DEVREDE KOPARABİLİRDİK"

        Rakiplerinin puan durumundaki kötü yerleriyle örtüşen bir futbol oynamadığına değinen genç teknik adam, "Maçtan önce Fatih Karagümrük'ün oynadığı futbolla tabeladaki yerinin örtüşmediğini söyledim. Pozitif futbol oynamaya çalışan, futbolun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan, hem oyun kurma olsun hem baskı açısından iyi işler yapan, her ne kadar tabelada kötü durumda görülseler de oyun anlamında değerli bir takım. Değerli bir hocaları var. Bugün stratejimiz, oyun planımız, özgüvenimiz ve son haftalardaki çıkışımızla kazanacağımıza inanıyorduk. Maçı ilk devrede koparabilirdik. Birçok pozisyonumuz var. Takımın en iyi şut çeken oyuncularına gelmesine rağmen gol yapamadık. İkinci devre sakin kalarak oyunu kopardık. Daha fazla da atabilirdik ama 2-0 bitti. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

        "AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI"

        Burak Yılmaz, göreve geldikten sonra 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Biraz önce oyuncularım röportajda çok güzel bir aile ortamı yakalandığını söylemiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Onların yardımıyla oldu. Aile ortamının, arkadaşlığın getirdiği başarı vardır. Biz bunu yakaladık. Bir de başarının getirdiği arkadaşlık var. O sahte olan ve bizde yok. Biz ilkini yakaladık, şehrimizle bütünleştik, her ne kadar taraftarımız çok gelmese de şehrin büyükleri ve emekçileriyle güzel bir bütünlük yakaladık. Aile havası, yönetimimizin yanımızda olması, emekçilerle güzel bir ortam oluştu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Ne bir galibiyetle 3 puan haricinde bir şeyler kazanmış oluyorsun ne de bir mağlubiyette bir şey kaybetmiş oluyorsun. O yüzden ayaklarımız yere sağlam basarak devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Göreve geldikten sonra oyun felsefesinde değişikliğe gittiğini aktaran Yılmaz, "Gaziantep FK'nin daha fazla geçiş oyunu oynadığını görüyordum. Ancak geçiş oyununa uygun futbolcularımız yok. Tamamen set oyunu oynamaya uygun bir takımız. Set oyunu oynayıp topu ayağında tutabilen çok yetenekli futbolcularımız var. Tamamen oyun felsefesini değiştirerek set oyununa döndüm. Daha çok oyun kurmayı, birebir basmayı amaçladım. Oyuncularıma cesaret vermek istedim. Bunun da sonuçlarını aldık." diyerek sözlerini tamamladı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
